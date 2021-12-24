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В предстоящие выходные в Беларуси метель и до -14 °С

Морозными и снежными будут выходные в Беларуси. На большей части территории ожидается слабая метель. Ночью до минус 14. Днем от 2 до 8 мороза. Предновогодняя неделя также обещает порадовать снежным вальсом и крепким минусом.

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