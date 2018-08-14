В причинах гибели двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе разбираются следователи и спецкомиссия Минздрава

Накануне в фельдшерско-акушерский пункт деревни Большие Круговичи родители привезли двухмесячного сына на плановую вакцинацию. После нескольких прививок младенцу стало плохо, спасти малыша не удалось. Известно, что вакцинацию проводил опытный специалист. По словам работников Министерства здравоохранения, пока рано говорить о причинах. Однако доктора предполагают, что смерть произошла из-за анафилактического шока.

Также сегодня стало известно, что в Ганцевичском районе от введенных прививок пострадал еще один ребенок. Двухмесячная девочка была сразу же направлена в реанимацию. На данный момент ее уже выписали.