В "Пробеге единства" приняли участие более 4 тысяч жителей Гродно

В легкоатлетическом забеге ко Дню народного единства приняли участие более 4 тысячжителей Гродно, сообщает БелТА.

Принять участие в забеге решили как молодежь, так и представители старшего поколения. Такой тандем, дедушка вместе с внуком, уже второй год подряд выходит на старт "Пробега единства" от семьи Перевоз. Александр в спорте уже более 40 лет и именно забег 17 сентября для него особенно важен. "Этот день очень значимый для нашей семьи. Поэтому с удовольствием выхожу на старт вот уже второй год подряд. Я поддерживаю такие мероприятия, тем более я бывший марафонец, работаю в спорте. Подготовка мне специальная не нужна, три раза в неделю у меня пробежки. Внук мой тоже поступил на специальность по физической культуре, занимается спортом", - поделился Александр Перевоз.

В ожидании старта и школьники из 34-й школы Гродно. Герман Буслович рассказывает, что это для него первый опыт, но с поддержкой одноклассников надеется достойно справиться с дистанцией. Такого же мнения придерживается Миньдык Нгуен, который вместе с семьей переехал в Гродно около четырех лет назад. И сегодня вместе с одноклассниками впервые выходит на старт забега, который объединяет.

"Такие мероприятия развивают сплоченность с народом и родиной. Сразу в узком кругу - трудовом коллективе. А дальше - больше: от малого к большому. Мы надеемся, что справимся с дистанцией, поможем и поддержим друг друга, даже если будет сложно. Это первый опыт для нас, но пришли и с большим удовольствием попробуем свои силы и дойдем до финиша", - рассказали Юлия Федюк и Екатерина Гущинская.

Маршрут пробега составил 3 км, он пролег по историческому центру Гродно. Первые 3 тыс. бегунов получили медали. Забег открыл марафон мероприятий ко Дню народного единства, который в Беларуси отмечают 17 сентября. В таком большом масштабе спортивную акцию в Гродно провели впервые, и она станет традиционной.