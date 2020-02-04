В проблемах жителей Молодечненского района разбирался инспектор по Минской области

Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан в регионах страны. В проблемных ситуациях жителей Молодечненского района сегодня разбирался помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Целый блок вопросов - о предоставлении арендного и социального жилья. В том числе для пенсионеров и сирот.



Сразу с несколькими проблемами обратилась молодая пара фермеров.Они незаконно построили конструкцию для содержания лошадей, которую придется снести. Были инициативы и по развитию агроэкотуризма. А житель поселка Красное Константин Козел пожаловался на качество питьевой воды в колодцах: весной туда попадают примеси от талых вод. А также на то, что летом на главной улице Красного много пыли от транспорта. Там проходит трасса Минск - Молодечно. Часть решений по этим вопросам приняли на месте.



Всего Игорь Евсеев сегодня рассмотрел более двадцати вопросов. Их решения взяты на контроль.



