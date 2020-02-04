3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В проблемах жителей Молодечненского района разбирался инспектор по Минской области
Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан в регионах страны. В проблемных ситуациях жителей Молодечненского района сегодня разбирался помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Целый блок вопросов - о предоставлении арендного и социального жилья. В том числе для пенсионеров и сирот.
Сразу с несколькими проблемами обратилась молодая пара фермеров.Они незаконно построили конструкцию для содержания лошадей, которую придется снести. Были инициативы и по развитию агроэкотуризма. А житель поселка Красное Константин Козел пожаловался на качество питьевой воды в колодцах: весной туда попадают примеси от талых вод. А также на то, что летом на главной улице Красного много пыли от транспорта. Там проходит трасса Минск - Молодечно. Часть решений по этим вопросам приняли на месте.
Всего Игорь Евсеев сегодня рассмотрел более двадцати вопросов. Их решения взяты на контроль.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва