В проблемных ситуациях минчан сегодня разбирался помощник Президента Виталий Прима

Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы в регионах и столицы. В проблемных ситуациях минчан сегодня разбирался помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима. Среди популярных вопросов - трудоустройство и социальная помощь, качество питьевой воды и наведение порядка во дворах. А представители бизнеса предложили столичным властям новую инициативу - это альтернативные способы реконструкции старого жилья. Всего рассмотрено и взято на контроль более десятка вопросов.