В проблемных ситуациях минчан сегодня разбирался Виталий Прима

В проблемных ситуациях минчан сегодня разбирался помощник Президента - инспектор по городу Минску Виталий Прима. Среди озвученных проблем трудоустройство и законность увольнения сотрудника предприятия, возведение парковок вблизи жилых домов. Кроме того, поднимались и вопросы выделения арендного жилья, а также корректировки границ земельных участков. Всего к Виталию Приме обратилось более десятка человек. Решение по всем ситуациям взято на контроль.

