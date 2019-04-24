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В проблемных ситуациях минчан сегодня разбирался Виталий Прима

В проблемных ситуациях минчан сегодня разбирался помощник Президента - инспектор по городу Минску Виталий Прима. Среди озвученных проблем трудоустройство и законность увольнения сотрудника предприятия, возведение парковок вблизи жилых домов. Кроме того, поднимались и вопросы выделения арендного жилья, а также корректировки границ земельных участков. Всего к Виталию Приме обратилось более десятка человек. Решение по всем ситуациям взято на контроль.

А начальник главного идеологического управления Администрации Президента провела выездной прием в Рогачеве

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