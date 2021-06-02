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В проблемных ситуациях жителей Пуховичского района разбирался А. Турчин
Выслушать, разобраться и принять решение. В проблемных ситуациях жителей Пуховичского района сегодня разбирался губернатор Минской области Александр Турчин. Во время личного приема граждан затрагивались и значительные вопросы: например, благоустройство и ремонт мест воинских захоронений. Основной же блок обращений - жилищно-коммунальное хозяйство. Это и качество водопроводной воды в поселке Дружный. Договорились, что в самом райцентре организуют новый автобусный маршрут и более десятка дополнительных остановок. Дорожную тему затронул и житель Марьиной Горки. Возле одного из железнодорожных переездов города после дождей невозможно пользоваться переходом, просьба создать тротуар. В качестве варианта губернатор предложил участок дороги заасфальтировать.
Всего Александр Турчин во время приема граждан сегодня рассмотрел около десятка вопросов. Решения по всем взяты на контроль.
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