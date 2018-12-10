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В продаже появились бесконтактные смарт-карты с символикой II Европейских игр

Проездные выделяются дизайном. На голубом фоне, кроме 6 видов транспорта и городских достопримечательностей, цветок папоротника, оливковое дерево с символами 15 дисциплин и спортивный слоган. А между тем на мультиспортивный форум продано более 10 тысяч билетов. Наибольшей популярностью пользуются легкая атлетика и велосипедный спорт, а также церемонии открытия и закрытия.

Следить за расписанием спортивных соревнований можно будет и через смартфон. В апреле появится мобильное приложение II Европейских игр. В нем разработают и туристические маршруты с достопримечательностями Минска.

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