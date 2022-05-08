В проекте Агентства теленовостей "Геноцид. Дело №" новые факты преступлений фашизма

События времен войны на нашей территории стали болью всего белорусского народа. Здесь фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. По неполным данным, там погибли около 1,5 млн человек, уничтожено более 9 тысяч населенных пунктов.

Новые факты преступлений и зверств продолжают обнародовать до сих пор. Возбуждаются уголовные дела, опрашиваются свидетели тех страшных событий. Несмотря на то, что прошло уже много лет, очевидцы - тогда еще маленькие дети - в подробностях все помнят и по сей день.