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В проекте АТН "Освобождение. День за днем" вспомним героев, освободивших Борисов

Продолжаем вас знакомить с тем, что происходило на фронтах 80 лет назад. В проекте Агентства теленовостей "Освобождение. День за днем" сегодня расскажем о том, как войска 3-го Белорусского фронта под командованием Героя Советского Союза Ивана Черняховского совместно с партизанскими соединениями освободили Борисов, превращенный нацистами в мощнейший укрепрайон.

1-й Прибалтийский фронт под командованием Ивана Баграмяна освободил Шарковщину (видео).

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