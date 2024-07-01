В проекте АТН "Освобождение. День за днем" вспомним героев, освободивших Борисов

Продолжаем вас знакомить с тем, что происходило на фронтах 80 лет назад. В проекте Агентства теленовостей "Освобождение. День за днем" сегодня расскажем о том, как войска 3-го Белорусского фронта под командованием Героя Советского Союза Ивана Черняховского совместно с партизанскими соединениями освободили Борисов, превращенный нацистами в мощнейший укрепрайон.