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В проекте "Даешь стране" рассказали о нелегкой профессии пожарных

О том, как стать примером, и какая она, цена человеческой жизни - специальный проект Агентства теленовостей "Даешь стране". Сегодня выпуск посвящен профессиональному празднику пожарных (видео).

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