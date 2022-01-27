В проекте "Диспозиция" о том, как Украина стремится доказать свою приверженность НАТО

Украина из кожи вон лезет, чтобы доказать приверженность НАТО. И если альянс наращивает силы у границ Беларуси, то Киев тоже тут как тут. При этом не прекращаются обвинения в подготовке Минском нападения на Украину. Что стоит за этой тактикой, разбираемся в проекте "Диспозиция".

Украина… Как несложно заметить, Запад навязчиво готовит этой стране роль некой что ли жертвы российской и, как ни парадоксально, белорусской агрессии. Уже и сотрудников посольств эвакуируют. Будто атака завтра, а Москва и Минск, конечно, ударят непременно по дипмиссиям. Куда же еще? За нами не станет. А, быть может, вспоминается НАТО собственный опыт с уничтожением посольства Китая в Белграде в 1999-м. В любом случае, абсурд торжествует.

Размещение войск в Беларуси дает России одно особенно важное материально-техническое преимущество - достичь Киевской области, которая находится всего в 90 километрах от белорусской границы, не пересекая Днепр. Брайан Уитмор, сотрудник Евразийского центра Atlantic Council, доцент Техасского университета





С военной точки зрения, ни о каком нападении на Украину, естественно, и речи быть не может. Что, конечно, знают в Европе и США. Банальное соотношение сил не позволяет. Да и с чего ради… Особенно это касается как раз белорусского вектора. Его старательно выпячивают в Брюсселе, Вашингтоне и Киеве. Будто войска тут мы насобирали, еще и оккупантов пригласили, и вопрос только, когда ударим.

А ведь ситуация прозрачная до предела. Даже в этом проекте, в "Диспозиции", мы уже рассказывали, как в 2019-м украинские власти вдруг форсировали формирование 61-й егерской бригады под Черниговом для усиления белорусского направления, как переместили из-подо Львова поближе к Беларуси дивизион зенитного ракетного полка на С-300, как стали обучать пограничников именно у рубежей Синеокой почему-то штурмовым действиям на катерах, поставленных из США.

Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси". Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Остается догадываться, а чего это мы так долго созерцали наращивание сил у себя под боком? Именно так надо ставить впредь подобные вопросы, а не опасаться ответных действий. Потому что нынешнее усиление наших южных рубежей - это всего лишь ответные действия. Еще раз стоит подчеркнуть: у нас уже рядом националистические формирования собираются, которые, на заметку независимым змагарам, вполне себе не против включить в состав Украины Полесье. И если не будем строить защиту, лишь повысим соблазн. Тем более что Запад посмотрит сквозь пальцы. Ибо мы второй сорт. Как и союзники. В этом плане потрясло недавнее высказывание командующего операцией объединенных сил Незалежной Александра Павлюка, что украинцы готовы "раздирать" русских "голыми руками".

Так и заявил. Не россиян - русских. Это - нацизм. А кто-то слышал демократическое осуждение? Теперь представьте, что произошло бы, если, к примеру, американский генерал призвал рвать евреев или негров. Да США на пороге гражданской войны бы оказались! Ну а неугодных - можно рвать.