В проекте "Диспозиция" об итогах встречи совместной коллегии оборонных ведомств Беларуси и России

В эти дни на действующих полигонах Литвы Вильнюс вместе с НАТО проводит учение "Железный волк". Они продлятся около двух недель, в них примут участие три тысячи солдат и тысяча единиц военной техники. Подобные маневры и планы альянса в полной мере учитывают военные Союзного государства. В Москве прошло заседание совместной коллегии оборонных ведомств Беларуси и России, где стороны детально рассмотрели новые вызовы для наших стран. Выводы в проекте "Диспозиция".

Все-таки весьма это оригинальный орган - Госсовет по обороне Литвы. На днях там приняли решение о размещении нового военного полигона в Шальчининкском районе, у границы с Беларусью. А именно на территории, где местные жители пытались противостоять планам по временному размещению нелегальных мигрантов. Министр обороны однако связал вопрос с высокими материями.





С точки зрения обороны присутствие в юго-восточном регионе армии Литвы и союзников повышает общий оборонный потенциал, а это одна из важнейших причин, почему учреждается и восстанавливается полигон именно в этом месте. Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы

Так все, конечно, и делают. Готовишься защищаться - строй себе полигоны у границ. Особенно полезно, говорят, дорогущие военные объекты возводить в пандемию. А вообще прямо испанский стыд за соседей. Ведь если реализует Минск агрессивные замыслы и двинет Евросоюз и НАТО колотить, так ведь техника на новом полигоне прямо под наш артиллерийский огонь попадет. Ну как с такими воевать. Знают ведь, что слабых не обижаем, вот и…

Правда, и зубы показывают. Железные. Прямо сейчас в Литве проходят крупные учения НАТО "Железный волк - 21". Отрабатываются действия сил передового базирования альянса. Сдерживают западные союзники российскую группировку с калининградского и белорусскую с южного направлений. Но Минск с Москвой и тут месседжи игнорируют, не собираются войско распускать и паниковать. На неделе вот в Белокаменной прошло заседание совместной коллегии военных ведомств двух стран. Говорили о том, как успокоить горячих партнеров и вообще обстановку стабилизировать.



