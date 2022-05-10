В проекте "Диспозиция" разберемся, какие цели преследуют учения НАТО у белорусских границ

Специфика именно этого выезда в район выполнения задач заключается в том, что дивизион смешанный, дивизиону придана батарея точки. А мне как ракетчику управления точкой не составит никаких проблем, тем более что командир батареи точки опытный и достаточно хорошо подготовлен. Ведущие мировые агентства растиражировали проверку войск в Беларуси, что неудивительно. Что удивительно - практически все подчеркнули обыденность подобных тренировок для нашей армии. Не перевелся еще, видать, здравый смысл. При этом как-то в тени остается вопрос наращивания сил Варшавой. Как известно, польский президент подписал закон об обороне, по которому численность военнослужащих увеличится практически в 2 раза - до 300 тысяч. Радикально усилится уже в следующем году и военный бюджет - до 3 % от ВВП. У нас, кстати, эта цифра в районе единицы. Если бы не спецоперация в Украине, польские ноу-хау однозначно составили бы планетарную повестку дня. Так увеличивают армию только с прицелом на неизбежную войну. Мы пока что довольно успешно компенсируем количественный фактор прежде всего качеством боевой подготовки войск. Надеемся на благоразумие соседей, на тот самый здравый смысл, о чем не так давно красноречиво сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси и о чем стоит напомнить.

Владимир Масанский, командир отдельного реактивного артиллерийского дивизиона