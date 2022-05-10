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В проекте "Диспозиция" разберемся, какие цели преследуют учения НАТО у белорусских границ
Количество военного контингента вокруг Беларуси за последнее время выросло в 10 раз. Месяц май для НАТО - время очередных оборонительных учений у наших границ. В Прибалтику и Польшу стянуто несколько подразделений и военная техника.
После этого из-за океана будут говорить: кто угрожает миру? Еврочиновники в унисон продают людям резкую милитаризацию региона как "попытку сохранить мир", что, конечно, манипуляция чистой воды. К чему идут военные приготовления? Проект "Диспозиция".
В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Многонациональные учения "Защитник Европы - 2022" набирают обороты. Да так и там набирают, что маю уже не особо радуешься. Время проведения - до конца месяца, центр тяжести - в том числе Восточная Европа, причем почему-то вблизи границ Беларуси. Районами маневров в сопредельных странах станут латвийский полигон Адажи, литовский Пабраде, польские центры подготовки Жагань, Ожиш, Дравско. Общее руководство будет осуществлять оперативная группа 5-го армейского корпуса Сухопутных войск США, который дислоцируется в Познани. Почему так подробно? Чтобы знали, что знаем.
Анализ решаемых задач и хода проведения подобных традиционных уже ставших для Запада мероприятий свидетельствует об отработке ими вопросов наступательного характера, где Республика Беларусь, Российская Федерация уже напрямую рассматриваются в качестве противника, что в условиях кризисного состояния военно-политической обстановки вокруг нашей страны является дополнительным фактором, способным привести к еще большему осложнению сложившейся обстановки.Сложно вообще представить более неподходящее время и место для крупных учений НАТО. Тем более когда одна из ключевых целей - отработка вариантов переброски коалиционных войск. Этих самых войск собираются привлечь более 10 тысяч, но вот инфраструктура, что очевидно из целей, будет подготовлена для гораздо большего количества. Все понимают почему, но не произносят.
Здесь, конечно, стоит сказать о стартовавшей 4 мая проверке сил реагирования в Беларуси. Мы-то как раз все, что надо, произнесли. Наш экзамен с первых минут максимально широко анонсирован как не несущий никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Подразделения, как и ранее в подобных случаях, отрабатывают вопросы совершения маршей, выполнения учебно-боевых задач.
Специфика именно этого выезда в район выполнения задач заключается в том, что дивизион смешанный, дивизиону придана батарея точки. А мне как ракетчику управления точкой не составит никаких проблем, тем более что командир батареи точки опытный и достаточно хорошо подготовлен.Ведущие мировые агентства растиражировали проверку войск в Беларуси, что неудивительно. Что удивительно - практически все подчеркнули обыденность подобных тренировок для нашей армии. Не перевелся еще, видать, здравый смысл. При этом как-то в тени остается вопрос наращивания сил Варшавой. Как известно, польский президент подписал закон об обороне, по которому численность военнослужащих увеличится практически в 2 раза - до 300 тысяч. Радикально усилится уже в следующем году и военный бюджет - до 3 % от ВВП. У нас, кстати, эта цифра в районе единицы. Если бы не спецоперация в Украине, польские ноу-хау однозначно составили бы планетарную повестку дня. Так увеличивают армию только с прицелом на неизбежную войну. Мы пока что довольно успешно компенсируем количественный фактор прежде всего качеством боевой подготовки войск. Надеемся на благоразумие соседей, на тот самый здравый смысл, о чем не так давно красноречиво сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси и о чем стоит напомнить.
Польский народ, литовский народ, надеюсь, все-таки увидит, какие разрушения, какая трагедия, как гибнет простой народ и люди гибнут на территории Украины. Я думаю, что они этого не захотят, потому что не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси, и военные действия будут проходить только на Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы.Если посмотреть в историю, вполне себе можно поразиться сегодняшнему мирному небу над Беларусью. Обычно наша многострадальная земля горела одной из первых в столь серьезных кризисах. Так было и во время Великой Отечественной. Не секрет, что нас сегодня вновь на Западе рассматривают как театр военных действий. Сдерживает, похоже, понимание, что зрителями никто не останется.
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