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В проекте "Это другое" смотрите - зачем вести открытые боевые действия, вкладывать миллиарды в модернизацию военного сектора, если выгоднее применить "мягкую силу"

Зачем вести открытые боевые действия, вкладывать миллиарды в модернизацию военного сектора, если выгоднее применить "мягкую силу" - имеет более длительное действие - на поколения вперед. Так покорение народа будет незаметным, эффективным и практически необратимым. Как пример - воспитание молодежи.

Например, в Европейском государственном университете в Литве - 95 % студентов белорусы, 67% из них потом везут плоды "демократии" обратно на родину.

Подробнее об этом смотрите сегодня после "Панорамы" - в проекте "Это другое".

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