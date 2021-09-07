В проекте "Это другое" смотрите - зачем вести открытые боевые действия, вкладывать миллиарды в модернизацию военного сектора, если выгоднее применить "мягкую силу"

Зачем вести открытые боевые действия, вкладывать миллиарды в модернизацию военного сектора, если выгоднее применить "мягкую силу" - имеет более длительное действие - на поколения вперед. Так покорение народа будет незаметным, эффективным и практически необратимым. Как пример - воспитание молодежи.

Например, в Европейском государственном университете в Литве - 95 % студентов белорусы, 67% из них потом везут плоды "демократии" обратно на родину.