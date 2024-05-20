В проекте "Изнанка" журналисты АТН "открыли" свой "фонд солидарности" и узнали, как проворачиваются противозаконные схемы

В новой серии пранк-расследования "Изнанка" журналисты АТН, чтобы узнать всю механику работы BYSOL, суммы, решили открыть свой BYSOL, только русский.

По легенде некий российский бизнесмен хочет открыть фонд помощи для русских беглых. Его не существует. Назовем его Федоров Сергей Борисович - ФСБ. Фонд будет называться FED HELPS. Помочь в этом должны Анастасия Лапутько, директор BYSOL и Андрей Руданов, юрист (Литва).





Так, журналисты АТН под вымышленными именами связались с ними через Zum, и после консультации даже был заключен договор на имя вымышленного Федорова Сергея Борисовича и Андрея Руданова. А также смета для функционирования FED HELPS. Здесь зарплата генерального директора. Ей у нас, как и в BYSOL, будет Лапутько. Ее услуги обойдутся в 4,5 тыс. евро в месяц или 54 тыс. евро в год. Фонды с Андреем Стрижаком делаем аналогичные, поэтому примерно можете представлять и зарплату дамочки в BYSOL, и минималку официальной зарплаты самого Стрижака. Содержание Руданова в месяц и нам, и Стрижаку обойдется еще 4 тыс. евро, в год - 48 тыс. евро. Офис. 1280 евро в месяц или 15 тыс. в год. Напомним, офисы компаний Лапутько - деревянный сарай посреди пустующего поля. У BYSOL, кстати, юридический и фактический адреса не совпадают. Эта замечательная история с фондом помощи будет обходиться нам по 400 тыс. евро в год. Есть одна деталь. Документ, который выслал господин Руданов, имеет цифровой след (мета-данные) - соавтора калькуляции. Калькуляцию составила Клара Вегер - руководитель отдела управления ресурсами Международного центра развития миграционной политики. Какими ресурсами руководит? Правильно - финансовыми. Пару лет назад она же сама распределяла гранты. В ICMPD поступают деньги от правительств: Германия, Италия, Еврокомиссии. А госпожа Вегер не только заведует этими средствами, но и составила нам смету на запуск фонда-получателя таких грантов.

Есть случаи, когда НКО, которые мы ведем, доходят до подписания контрактов даже с литовским правительством, становятся личными партнерами по конкретным сферам. Мы на этом рынке уже очень много лет работаем. Когда мы приходим и считаем конкретную математику, мы считаем математику не по принципу - ну, вот, наверное, вот сюда неплохо было бы пять человек. Мы конкретно знаем, кто с нами работает либо работал, сейчас находится на фрилансе, и кого мы можем сразу посадить. Андрей Руданов, юрист (Литва)

Управлять счетами фонда может только директор. В литовском реестре директор BYSOL, напомним, это Анастасия Лапутько. В структуре всего 2 человека. Это его руководитель и собственно - кто-то. Возможно Стрижак, но не точно. Иными словами, первое, Лапутько равно Руданов имеют доступ к счетам BYSOL. Второе, подпись на документах одна - Лапутько, то есть не факт, что Стрижак обладает хотя бы правом подписи. Однако фондом все же управляет Стрижак, Руданов и Лапутько же берут со Стрижака процент.

Фонд будет на имя юридического лица. Обычно по требованиям литовского бухучета и нашей налоговой инспекции чаще всего происходит так. Есть общий текущий расчетный счет, куда у фондов поступают всякие донорские деньги. У нас фонд в праве со всех собранных денег, даже на целевые инициативы, 20 % забирать. Грубо говоря, если 100 тыс. собрали, то 20 % полагается по закону себе оставить. Андрей Руданов, юрист (Литва)

Фонд журналистов АТН по аналогии с фондом Стрижака - деньги собирать будет. Распределим мы их по другим фирмам и лицам, якобы как помощь. Итак, пора выходить из правового поля. Во-первых, это налоги. Налоги мы платить не хотим. Значит, еще на моменте регистрации фонда в уставе нужно четко прописать, с кем фонд работает и какие категории людей смогут, по бумагам, получить помощь.

"В Литве, когда мы говорим про помощь физическим лицам, у нас есть конкретный перечень. Но вы упомянули важный фактор - потерпевших. Если у вас есть списки всех потерпевших от военных действий, от репрессий и всего остального - деньги, которые мы ему выплачиваем, не облагаются никакими налогами. Мы можем из наших (литовских педагогов) собрать так называемые борды, которые будут создавать видимость, что это абсолютно ни с кем нигде не связанный национальный литовский фонд. Эти люди не будут участвовать в решениях с финансами, еще с чем-то. Просто он вообще выглядит, скажем так, абсолютно сторонним фондом. И если его даже будут проверять... Господа, этот фонд создан на основе национальных прибалтийских инициатив. Все!", - уточняет Андрей Руданов, юрист (Литва).





Интересно, правда?! При этом мы вроде как будем управлять этим фондом прибалтийских национальных инициатив, точнее его деньгами, но нас как бы нет!

Руданов пообещал, что по соглашению, к которому пришли во время разговора, Федоров Сергей Борисович, по легенде некий российский бизнесмен, формально в этом проекте нигде фигурировать не будет, а на счет финансовых потоков в криптовалюте и серых денег ответил: "Здесь надо продумать, как верифицировать внутренние политики таким образом, чтоб все, что мы делаем, выглядело предельно обоснованно".

Важно пояснить, по легенде, деньги есть. Российские деньги - сумма в 100 млн российских рублей. Но они грязные, их надо провести через прачку. Прачечной будет наша FED HELPS ибо ради этого она и задумывалась. В нее мы зальем наши нелегальные доходы и выведем под видом якобы помощи обездоленным русским беглым и мелким компаниям. Русские беглые и мелкие компании тоже будут наши. Мы просто отстираем деньги и введем их в легальное европейское поле. Главное - обойти систему проверки AML, которая отслеживает, насколько грязная крипта. Как итог - деньги к нам и вернутся (за исключением 20 % потери - на Руданова и Лапутько).

К слову, на карман господин Руданов намерен положить. По курсу, курс на тот момент примерно 98 рублей за евро. Сумма в 100 млн российских рублей - примерно миллион евро. Откат Руданова и знакомых ему банкиров составит 350 тыс. евро. И да, эти деньги тоже нужно легализовать.

Руданов пообещал помочь решить вопрос и с визами для Ольги (Екатерины Тихомировой, журналиста АТН) и Федорова Сергея Борисовича, некого российского бизнесмена. "У нас есть такие контакты и в других организациях. Я продумаю очень спокойно, как это, что можно сделать. Может, мы решим этот вопрос через Латвию. Там некоторые моменты решаются проще".

На территории Литвы функционирует организованная преступная группа, деятельность которой связана с оказанием содействия выходцам из Республики Беларусь и Российской Федерации в легализации теневых капиталов. Итак, регистрация фиктивных фирм и фондов для иностранцев, содействие в уклонении от уплаты налогов, незаконные операции с денежными средствами и криптовалютой. Ничего не упустили? Еще незаконная миграция и покупка визы через МИД Литвы. Дело в том, что у Руданова есть жена. Она в соцсетях не фигурирует, разве что в старых и утерянных, но интернет помнит все. Ирина Руданова - благоверная фирмача. 11 лет работает в Министерстве иностранных дел Литвы. Третий секретарь консульского отдела. Занимается шенгенскими и национальными визами. С 2019-го по 2021-й отвечала за эти визы в литовском консульстве Минска. Она же крышует мужа и его теневые нелегальные схемы. Удобно, не правда, ли. И Стрижаку, и Руданову.