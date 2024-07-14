В проекте "Плеяда Победителей" расскажем о знаменитых советских полководцах

В эти июльские дни 80 лет назад на территории Беларуси шла наступательная операция "Багратион". Она стала успешной, безусловно, благодаря героизму советских солдат. Но за такой короткий срок прорыва обороны врага и его полного поражения могло и не быть без гениальных ходов советских полководцев.