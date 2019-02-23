В проекте "Я знаю!" сегодня завершающие эпизоды с восьмиклассниками

Шоу продолжает отбор самых эрудированных ребят со всей Беларуси! Сегодня в интеллектуальной программе для всей семьи "Я знаю!" завершающие эпизоды с восьмиклассниками. Были ли среди египетских фараонов женщины, пейзажист ли Иван Хруцкий и впадают ли ежи в спячку? Главный телекласс страны приглашает зрителей принять участие в викторине у своих экранов. Отвечайте на вопросы с вундеркиндами по традиционному расписанию: сегодня и завтра в 13:30 на "Беларусь 1". Напомним, что в финальные игры уже прошли около десятка школьников с пятой по восьмую параллели. А со следующей недели на первой кнопке старшеклассники.

