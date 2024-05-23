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В профильных классах Беларуси обучаются более 20 тыс. учащихся
Готовить кадры для реального сектора экономики - одна из основных задач белорусской системы образования. Проститься со школой готовятся свыше 57 тыс. выпускников.
Чтобы облегчить выбор будущей профессии, по всей стране работают профильные классы: аграрные, инженерные, педагогические и т. д. Такая подготовка кадров со школьной скамьи показывает положительные результаты из года в год. И желающих туда попасть, как отмечают в Министерстве образования, становится все больше.
В 2023-2024 учебном году в таких классах обучаются свыше 20 тыс. учащихся, в педклассах - свыше 8 тыс., в аграрных - около 5 тыс., в военно-патриотических - свыше 4 тыс. Открылись и классы инженерной направленности, где обучаются свыше 2,5 тыс. учащихся 10-х классов.
Выпускникам таких профильных классов не нужно будет сдавать ЦТ. Его заменит собеседование в устной форме. Ключевое требование - отметки по профильным предметам должны быть не ниже 8 баллов, а по остальным дисциплинам в аттестате - не менее 7.
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