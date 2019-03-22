В прогнозах на выходные в центральном регионе и столице - и солнце, и дождь

В субботу в Минске ночью +3 - +5, днем солнечная и тихая погода - до 11 тепла - и преимущественно без осадков. В воскресенье погода ухудшится: опять усилится ветер, днем девять с плюсом.



Значительно похолодает в центральном регионе во вторник. Весеннюю прохладу и осадки принесет атмосферный фронт.