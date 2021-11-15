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Информационная бомба от К. Лебедевой - горячие факты об ответственности польской стороны перед беженцами в проекте "Это другое"

Ксения Лебедева готовит к эфиру информационную бомбу. Она детально разберет всю ответственность именно польской стороны перед беженцами с Ближнего Востока и покажет горячие факты. Эфир 16 ноября.

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