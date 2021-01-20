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В Программе социально-экономического развития страны 4 приоритета
Как будет развиваться наша страна в ближайшие 5 лет - обсуждают в эти дни белорусы. В Программе социально-экономического развития 4 приоритета. Это счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. Рассмотрим детально региональное развитие.
13 региональных кластеров
Так, в регионах с учетом потенциала будут сформированы 13 кластеров в разных сферах: 2 в IТ-сфере, 1 в медико-фармацевтической и нефтехимической промышленности, еще 1 в машиностроительной и приборостроительной отраслях, не обойдут вниманием и переработку льна.
Производство зерна
Конечно, локомотивами регионального развития станут областные центры и крупные города с населением 80 тысяч. В них появятся индустриальные площадки с готовой инженерной инфраструктурой. В каждом районе будут созданы по 1-2 предприятия, основанных на переработке местных ресурсов и сельхозпродукции. За 5 лет за счет внедрения эффективных технологий планируется увеличить объем производства зерна до 10 миллионов тонн.
Дорожная инфраструктура
Что касается инфраструктуры, то здесь и дальше будут совершенствовать дорожную сеть. В планах возвести и реконструировать более 500 километров республиканских дорог, что позволит повысить скорость и безопасность перемещения грузов и пассажиров. Также будут возведены и реконструированы 24 моста и путепровода.
Строительство жилья
Продолжится в регионах и возведение жилья. Здесь упор на индивидуальное строительство. Задача - обеспечить не менее 28 с половиной квадратных метров на человека. Если кто-то пожелает переехать в сельский населенный пункт, где численность жителей не превышает 20 тысяч, то на жилье он сможет рассчитывать без очереди.
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