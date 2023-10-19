В программе столичных школьников появились уроки коммунальной грамотности - чему обучают?

Как оплачивать жилищно-коммунальные услуги, почему нужно сортировать отходы и как правильно содержать домашних животных? В программе столичных школьников появились уроки коммунальной грамотности. Для каждой возрастной группы подобрана своя тематика. Для младших классов - полезные советы в форме викторин, а старшеклассники посещают предприятия. Так, ребята 22-й школы побывали на Беллифте, где узнали о нюансах ремонта и обслуживания конвейеров, эскалаторов и лифтов.

Уроки коммунальной грамотности - полезный проект, он поможет школьникам приобрести правильные привычки и изучить вопросы, которые пригодятся во взрослой жизни. Также во многих учреждениях образования преподают уроки финансовой грамотности, где рассказывают о планировании бюджета, кредитах и накоплениях.