В прошедшие выходные в Беларуси состоялись различные забеги

Летняя палитра забегов в Беларуси пестрит всевозможными красками. Каждый поклонник здорового образа жизни может найти соревнования на свой вкус - от максимально экстремальных до более легких. Любая активность плодотворно влияет на все стороны жизни. В этот уик-энд состоялись занятные забеги, один из которых собрал очень подготовленных бегунов, а второй был даже с образовательной функцией.

Андрей Козлов о тех, кто выходные проводит только в движении.

Ультрамарафон в Минске - 100 км дистанции

Пока жизнь в столицеБеларуси глубоким субботним вечером, перетекавшим в полночь, набирала обороты и каждый выбирал досуг на свой вкус, вблизи Дворца спорта готовились к старту достаточно отчаянные ребята.

Ультрамарафон, конечно, забавой для досуга в формате ЗОЖ язык назвать не повернется. К нему действительно нужно подходить на пике физической подготовки.

Очередной старт небольшой группы, ночь в пути, пока наша съемочная группа набиралась сил. Финиши тех, кто смог дойти до конца. Уже на "Динамо" после того как взошло солнце. На "Динамо" финишировали самые отчаянные, и это не преувеличение.

В Столбцах стартовал забег с лирическим и литературным колоритом.

В Столбцовском районе состоялся забег "Шляхам Якуба Коласа"

Трейловая гонка "Шляхам Якуба Коласа" проходила по местам, связанным с именем великого белорусского писателя: высокому берегу реки Неман, красивейшим лесным дорогам Акинчиц (это родина Якуба Коласа) и иным окрестностям.

Особенно непросто было бежать в такую погоду. Представьте нагрузку в 30 километров на различном покрытии - от песка до асфальта. Все это более чем в 30-градусную жару. Для организма серьезное испытание.

Подобные забеги - это не только здоровый образ жизни, но и возможность расширить свой кругозор. Совершенно случайно мы встретили бегуна Кеннета, урожденного американца, который несколько последних лет живет и работает в нашей стране и именно таким образом с ней знакомится.

Традиционно в рамках подобных забегов прошли соревнования и для самых маленьких поклонников активного способа времяпровождения. Здесь уж точно проигравших не было.