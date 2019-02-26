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В прошлом году в РНПЦ детской хирургии прошло более 5 тысяч операций

Современные технологии нашей медицины и кропотливая работа самих врачей позволяют спасать жизни даже самых маленьких белорусов. Всего в прошлом году в РНПЦ детской хирургии прошло более 5 тысяч операций. Некоторые из них проводили малышам в первый час жизни. Причем, у пациентов с любым пороком сердца. Как возвращают к жизни белорусские сердца - Юлия Гризунт.

Это редкие кадры уникальной операции, которая прошла в РНПЦ детской хирургии. На операционном столе 12-летний пациент. Совместно с итальянскими хирургами белорусские медики впервые проводят замену клапана легочной артерии через вену с искусственным протезом ребенку.

И это у Коли Понеделко уже 5 операция, первые 4 прошли на открытом сердце. А в операционную мальчик попал на 17-ом дне жизни. Еще одно такое вмешательство могло стать летальным, если бы не опытные хирурги. Сегодня парень приехал сюда на обследование. Признается, уже и не помнит, что раньше его жизнь была совсем другой.


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Пациент находился на операционном столе два с половиной часа. Во вмешательстве участвовали сразу семь медиков. Это хирурги, медсестры и анестезиологи. Парадокс, но сложнейшая операция проходила без скальпеля, на языке докторов - малоинвазивная. Имплантат ввели через бедренный сосуд в сердце. Он заменил пациенту клапан, который должен нести кровь из правых сердечных желудочков в легочную артерию.

Да и не только на сердце. Например, для удаления аппендикса уже практически не используют открытые операции. А новые технологии осваивают сразу без скальпеля.

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