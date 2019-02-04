В прошедшие выходные школы и гимназии гостеприимно встречали своих выпускников

Увидеться с учителями и одноклассниками в Дзержинскую гимназию № 1 приехали 250 человек. Последний школьный звонок для них прозвучал 10, 20, 40 лет назад. Для гостей провели импровизированные занятия, в фойе работала фотозона. Во время праздника отметили и лучших спортсменов гимназии - вручили 50 новых комплектов лыж.