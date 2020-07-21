В. Провалинский: " Наша страна - она же стабильная, ее нельзя раскачивать, это неправильно"

"Говорить - это еще не значит делать. Человек проявляется не в разговорах, а в деле. Можно кричать, можно доказывать правоту свою, вот сделать, подойти по-умному, по-человечески, я считаю, это дорогого стоит. Но самое главное, чтобы в стране было спокойствие, потому что наша страна она же стабильна. Поэтому, я думаю, эту стабильность нельзя раскачивать, потому что это неправильно, должен быть какой-то такт душевный элементарный, уважение какое-то должно быть . Можно же по-умному агитировать, спокойно разобраться. Если вам не нравится, так вы обратитесь в письменной форме, за круглый стол присядьте, допустим, и довольные, и недовольные, и обсудите так эту позицию, как должна быть. Но не так же, чтобы выходить кричать, орать. Чтобы у нас сейчас не нарушилась стабильность.