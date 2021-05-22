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В Пружанах освятили образ Девы Марии - на изготовление ушло 7 месяцев
Будущую национальную реликвию освятили в Пружанах. Менее часа назад в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии прошла торжественная святая имша с представлением нового образа от брестского мастера Николая Кузьмича. Это икона Девы Марии "Владычица лесов".
Аналога не найти во всем мире. Образ выполнен в технике перегородчатой эмали из золота, серебра и драгоценных камней по оригинальному эскизу от брестского мецената. Автор воссозданного Креста Евфросинии Полоцкой работал над новой "Девой Марией" 7 месяцев. Постоянное место прописки иконы - как раз пружанский костел.
В костел из Ружан крестным ходом доставили и образ Святой Варвары. Икона в той же уникальной технике более года путешествовала по стране в качестве оберега от пандемии и чрезвычайных происшествий. Святая Варвара будет находиться в ружанском костеле Святой Троицы.
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