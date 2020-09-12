В Пружанах задержан парень, сорвавший государственный флаг

В Пружанах задержан парень, который сорвал государственный флаг с административного здания. В этот момент правонарушитель находился в нетрезвом состоянии. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. А 11 августа был задержан за активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях.



