В Пружанском районе спасатели помогли достать провалившуюся в колодец лошадь

В Пружанском районе спасатели помогли достать провалившуюся в колодец с водой лошадь, сообщает БЕЛТА.

Происшествие произошло днем 4 августа в деревне Городняны. Спасателям позвонила хозяйка животного, которое во время выгула на соседнем дворе провалилось в колодец с водой.

Прибывшим работникам МЧС для спасательной операции потребовалась дополнительная техника. Необходимо было снять как минимум два колодезных кольца и вытащить лошадь буксировочным фалом.

В итоге благодаря грамотным и слаженным действиям животное успешно освободили и достали на поверхность.