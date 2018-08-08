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В Псковской области России проходит конкурс "Десантный взвод"
Эстафета, полоса препятствий и стрельба из оружия. В Псковской области России проходит конкурс "Десантный взвод". В меткости, выносливости и физической подготовке соревнуются более 400 военных из 10 стран мира. Сегодня последний этап конкурса - эстафета на боевых машинах. Как далась белорусским десантникам полоса препятствий? И какое место наша команда занимает в общем зачете? Шансы на победу оценила Дарья Белоусова-Петровская.
По жребию эстафету конкурса "Десантный взвод" начинает команда Беларуси. С погодой повезло, жара спала, немного ветрено, поэтому забег на 4 километра с оружием на перевес дается легче, чем соперникам из Пакистана.
Полоса препятствий - один из самых физически сложных этапов конкурса "Десантный взвод". На пути военнослужащих более 10 преград. Это бревна, лестницы, рвы, подвалы, искусственные дома, окна квартир. Все то, с чем может столкнуться десантник во время ведения боя в городской среде.
Следующий этап - стрельба из боевого оружия. За каждый промах из автомата - 30 штрафных секунд. А за непопадание в мишень из гранатомета - целая минута.
В конкурсе "Десантный взвод" в этом году участвуют более 400 военнослужащих из 10 стран мира. Задача не только показать меткость стрельбы, точность приземления при десантировании, хорошую физическую подготовку, но и умение всех подразделений работать в команде.
Сейчас Беларусь в общем зачете конкурса "Десантный взвод" на третьем месте. Сегодня в Псковской области пройдет последний этап - эстафета на боевых машинах. Маршрут протяженностью от 5 до 6 километров, на котором установлены противотанковые рвы, водные преграды, минно-взрывные заграждения, мосты. Результаты этого конкурса и определят победителей.
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