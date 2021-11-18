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В. Пух о мигрантах: Мы собрали более 10 тыс. подписей и отправили всему мировому сообществу открытое письмо с просьбой разрешить эту ситуацию
Председатель брестской областной организации Белорусского союза женщин Валентина Пух верит в то, что придет человеческий разум и договоренности в отношении мигрантов будут достигнуты.
"Мы собрали уже более 10 тыс. подписей и отправили всему мировому сообществу открытое письмо с просьбой разрешить эту ситуацию и с призывом всем политическим лидерам не допускать этого безумия, - рассказала она. - Придет человеческий разум, и договоренности будут достигнуты. Но, тем не менее, невозможно смотреть на все это. Каждая минута дорога. И с содроганием души ты смотришь, когда твои дети, твои внуки в своих теплых кроватках засыпают, утром просыпаются. И даже они анализируют эти новости, спрашивают: "Бабушка, а как там сегодня эти дети?" Просто невозможно оценить эту ситуацию без боли".
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