В Пуховичском районе после ремонта открылась школа конного спорта

В комплексе отремонтировали манеж, утеплили конюшни для 40 лошадей. Как отметил на церемонии открытия обновленного объекта председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, поддержка и развитие детского спорта всегда будет приоритетной задачей. А хорошие условия для тренировок - инвестиции в будущие победы юных белорусов. К слову, в этой школе конного спорта занимаются 62 ребенка из окрестных деревень.

Профсоюзы Беларуси развивают детский спорт уже не одно десятилетие. Сегодня это более 100 спортивных школ, в которых занимаются около 40 тысяч ребят, многие из которых - дети из сельской местности.



