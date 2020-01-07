3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Пуховичском районе после ремонта открылась школа конного спорта
В комплексе отремонтировали манеж, утеплили конюшни для 40 лошадей. Как отметил на церемонии открытия обновленного объекта председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, поддержка и развитие детского спорта всегда будет приоритетной задачей. А хорошие условия для тренировок - инвестиции в будущие победы юных белорусов. К слову, в этой школе конного спорта занимаются 62 ребенка из окрестных деревень.
Профсоюзы Беларуси развивают детский спорт уже не одно десятилетие. Сегодня это более 100 спортивных школ, в которых занимаются около 40 тысяч ребят, многие из которых - дети из сельской местности.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов