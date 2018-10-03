В Пуховичском районе семья подружилась с аистом

Кузя, так зовут птицу, которую Татьяна и Степан Кондраль из поселка Марьино выходили несколько лет назад. Надеялись, что она улетит в теплые края, но аист остался. Чтобы зимовка Кузи прошла комфортно, его устроили в птичий приют. Сейчас пернатый привыкает к новому рациону и к новым друзьям - в приюте живут еще восемь аистов.