В Пуховичском районе сгорело 10 тонн соломы

В Пуховичском районе огнем уничтожено 10 тонн соломы,пишет БелТА.



Информация о пожаре в поле возле д.Седча поступила 12 ноября незадолго до полуночи. Горели скирды соломы. Огнем уничтожено 10 тонн соломы в рулонах. Пострадавших нет.



Причина возгорания устанавливается.