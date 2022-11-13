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В Пуховичском районе сгорело 10 тонн соломы

В Пуховичском районе сгорело 10 тонн соломы

В Пуховичском районе огнем уничтожено 10 тонн соломы,пишет БелТА.

Информация о пожаре в поле возле д.Седча поступила 12 ноября незадолго до полуночи. Горели скирды соломы. Огнем уничтожено 10 тонн соломы в рулонах. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

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