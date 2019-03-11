В Пуховичском районе спасатели два раза доставали из воды одного и того же мужчину, но по разным вызовам. На озере Материнское мужчина решил пересечь водоем на велосипеде и провалился под лед. После первого спасения он решил вернуться на лед за своим транспортом и провалился вновь.