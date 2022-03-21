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В пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задач возвращаются военнослужащие Слонимской механизированной бригады

В пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задач по усилению охраны южных границ возвращаются военнослужащие Слонимской механизированной бригады. Пять батальонных тактических групп (совместно с органами пограничной службы) осуществляют прикрытие рубежей с украинской стороны.

Подразделения выполняют задачи разведки, патрулирования, охраны объектов и обороны на дорожных направлениях. Цель - не допустить в страну проникновения различных националистических вооруженных формирований, нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Батальонные тактические группы сменяют друг друга. Подразделения, выполнившие свои задачи по прикрытию госграницы, возвращены в пункты постоянной дислокации и приступают к плановой повседневной службе.

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