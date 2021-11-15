В пункте пропуска "Берестовица - Бобровники" скопилось 300 фур - Ю. Корнелович о ситуации на границе

В пункте пропуска "Берестовица - Бобровники" скопилось около 300 фур. Почти 20-километровая очередь из большегрузов. Белорусская сторона готова увеличить количество оформляемого автотранспорта в сутки, соседи же будто намеренно тормозят рабочий процесс и принимают гораздо меньше автомобилей, чем в обычные дни.

Юрий Корнелович о ситуации на границе.

Вот это конец почти 20-километровой очереди в пункт пропуска "Берестовица - Бобровники" на белорусско-польской границе. Здесь скопилось около 300 фур. Водители сутками проводят в ожидании.

Но отстояв очередь и въехав на территорию пункта пропуска, ожидания не заканчиваются. Оформление документов белорусская сторона проводит оперативно, на все процедуры не больше 30 минут. Но разрешения на въезд с польской стороны приходится ждать еще несколько часов.







Двое суток простоял на заезд в белорусский терминал. Здесь 15-20 минут оформление происходит. Дальше опять часов 5-6 ожидания к полякам. Александр Хименков, водитель





Информация Погранкомитета. За прошедшие выходные только один из 10 пунктов пропуска на границе с ЕС работал согласно пропускной способности. При этом белорусская сторона готова оформлять гораздо больше автомобилей, чем принимает Польша. Так, на погранпереходе "Берестовица - Бобровники" за сутки способны пропустить 400 большегрузов, но соседи приняли только чуть больше 300 фур.





За последние трое суток в пункте пропуска "Берестовица" мы оформили на въезд грузового автотранспорта на 15 % больше, чем предусмотрено двухсторонними соглашениями. А польская сторона приняла на 40 % меньше автомобилей, что способствовало их скоплению перед пунктом пропуска на белорусско-польском направлении.

Игорь Степанчук, начальник таможенного поста "Берестовица"

Очередь в пункте пропуска "Берестовица - Бобровники" с каждым часом только увеличивается. Ситуацию усугубило то, что сюда перенаправили поток фур с "Брузгов". На сопредельной стороне в Польше пункт пропуска "Кузница" закрыт уже несколько дней. Мы будем следить за ситуацией.

