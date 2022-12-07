В пункте пропуска "Брест" скопилось больше 100 легковых машин. В чем причина напряженной обстановки?

В пункте пропуска "Брест" затор из легковых авто. Если обычно погранпереход пересекают 1 700 водителей в сутки, то сейчас 600. Люди часами стоят в ожидании на холоде.

Еще сложнее ситуация с грузовиками. Очередь из фур растягивается на несколько десятков километров.

Подробности у Марии Тройнич.

Очереди на границе

Больше сотни машин застряло в пункте пропуска "Брест". Чтобы проехать полтора километра границы, у водителей уходит около десяти часов. И это еще не предел.

Пересечение границы превратилось в изнурительное путешествие. По словам водителей, польские пограничники работают неритмично. Предугадать, через какое время окажешься в Польше, практически невозможно. Периодами движение в пункте пропуска и вовсе замирает - за час службы не пропускают ни одной машины.

Игорь Прецкайло, врач из Бреста. Мужчина спешит на международную научную конференцию. Говорит, о пробках на границах наслышан, поэтому выезжал сильно заранее.

Я стою с четырех утра. Вроде какая-то движуха есть раз в час. Я так думаю, если бы погранпереходы были открыты остальные, то, конечно, мы могли бы меньше стоять часов Игорь Прецкайло, житель г. Бреста

Польская сторона не принимает никаких мер для уменьшения очередей

Ситуацию действительно усложняет то, что это единственный пункт пропуска в Брестской области, откуда можно попасть в Польшу на легковой машине. Остальные закрыты по инициативе польской стороны еще со времен ковидных ограничений. Пропускная способность погранперехода 170 машин в час. Но по факту проезжают только 15. Белорусские ведомства уже не раз обращались с претензией к польским коллегам. Но безрезультатно.

Если идет образование очередей - уже около 200 транспортных средств, и мы видим, что пропуск не осуществляется, со стороны ПП "Брест" идет звонок с вопросом "Что произошло", и по линии оперативной дежурной службы информация передается, в ответ на наши звонки сопредельная сторона мер не принимает Виктор Герасименко, начальник отделения пограничного контроля "Варшавский мост"

Очередь из грузовиков растянулась на десятки километров

Еще хуже обстоят дела у дальнобойщиков - в пункте пропуска "Козловичи" водители сутками стоят в пробках. Очередь из грузовиков растянулась на десятки километров.

За истекшие сутки ситуация на границе существенно не изменилась. Контрольные службы сопредельных стран ЕС продолжают намеренно затягивать процедуры оформления автотранспорта. В частности, через латвийское и польское направления проследовала лишь половина грузовиков от нормы. Наибольшее количество большегрузов находится в ожидании перед пунктом пропуска "Каменный лог" - более тысячи транспортных средств. В течение ноября литовская сторона принимала в среднем только 35 % грузовиков от нормы Валентин Бусько, представитель Госпогранкомитета Беларуси

В чем настоящая причина такого саботажа на границе - неизвестно. Официального ответа от польских ведомств нет. Пока лишь понятно, что страдают от этого обычные граждане - как белорусы, так и поляки.