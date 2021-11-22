Возвращаемся к ситуации на белорусско-польской границе. В пункте пропуска "Брузги" уже фактически не осталось ничего от стихийного лагеря беженцев. Люди, застрявшие на границе, перемещены в логистический центр, где они могут дожидаться решения ЕС в тепле и комфортных условиях. А вот по ту сторону границы продолжают наращивать военный контингент - стягивают все больше техники и силовиков. Похоже, угроза со стороны женщин и детей действительно пугает Польшу. На границе работает мой коллега Андрей Козлов.