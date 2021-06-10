В пункте пропуска "Каменный Лог" можно воспользоваться услугой "Электронная очередь"

Через границу с комфортом. С сегодняшнего дня грузоперевозчики могут воспользоваться электронной очередью в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовском направлении. Теперь появилась возможность не только заранее забронировать время въезда в пункт пропуска, но и воспользоваться зоной ожидания своей очереди на территории транспортно-логистического центра.

Об особенностях нововведения - репортаж Юрия Карнеловича.

Водитель-дальнобойщик Вячеслав Ходочинский границу пересекает несколько раз в месяц. Говорит, трудности возникали периодически. Иногда в очередях приходилось стоять больше суток. Все это на обочине без элементарных условий. Сегодня грузоперевозчик воспользовался электронной очередью.

Было очень некомфортно: стоишь практически на обочине, дискомфорт огромнейший испытываем. С введением электронной очереди стало намного комфортнее. Заказал очередь в электронном виде и заехал в терминал. Можно отстояться какое-то время. Конечно, очень комфортно. Я думаю, что это большой плюс. Вячеслав Ходочинский, водитель

Чтобы воспользоваться системой электронной очереди, необходимо заранее на сайте забронировать время прохождения границы и заблаговременно приехать к определенному месту стоянки. Учет автомобилей ведется автоматически при помощи видеокамер. Вся информация для водителя высвечивается на большом электронном экране.

Зона ожидания находится на территории транспортно-логистического центра, рассчитана она на 150 машино-мест. Здесь также есть магазин, кафе и санитарный блок. Созданы все условия, чтобы водители могли комфортно дожидаться своей очереди.

Повышается транзитная привлекательность Беларуси

Воспользоваться электронной очередью, кроме грузовиков, могут водители автобусов и даже легковых автомобилей. Система поможет сделать прохождение границы более комфортным, что повысит транзитную привлекательность как страны в целом, так и Гродненского региона в частности.

Транзитные грузы, транзитные перевозки - это в любом случае экономический эффект. Это дополнительные рабочие места, это дополнительные поступления в бюджет, это развитие придорожного сервиса. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома

Модернизация таможенной инфраструктуры на границе - процесс постоянный. Уже много сделано для сокращения времени оформления грузов и для увеличения транспортного потока в пунктах пропуска.

Мы каждый год обновляем как минимум один пункт пропуска. В прошлом году реконструировали пункт пропуска "Урбаны" на границе с Латвией. В этом году буквально через месяц будем сдавать современный пункт пропуска "Верхний Тербухов" на границе с Украиной. Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси

Продолжится работа и по введению электронной очереди и зон ожидания на всех участках границы в самых востребованных пунктах пропуска. В ближайшее время такая система появится в "Новой Гуте", "Беняконях", "Берестовице" и "Привалке".