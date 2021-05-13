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В пункте пропуска "Каменный Лог" с 14 мая начнет функционировать электронная очередь

В пункте пропуска "Каменный Лог" с 14 мая начнет функционировать электронная очередь

Услуга электронного бронирования будет доступна на сайте www.belarusborder.by.

Транспортное средство должно прибыть к въезду в сервисную зону ожидания до начала забронированного интервала.


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