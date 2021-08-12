В пункте пропуска "Томашовка" задержаны двое жителей Бреста - они планировали проигнорировать судебное решение

Несмотря на предупреждения милиции о нарушении общественного порядка, что это мешает нормальной работе общественного транспорта, никто из участников не реагировал. Суд Московского района Бреста 3 июня вынес обвинительный приговор. Кто-то получил наказание в виде ограничения свободы без направления на "химию". Двоим предстояло отбывать срок в исправительном учреждение открытого типа.