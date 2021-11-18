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Владимир Путин осудил действия польских силовиков в отношении беженцев
Смешно наблюдать за жалкими потугами Варшавы оградить себя от ответственности за издевательства над безоружными беженцами. На это указывают и рядовые граждане, и ведущие политики - факты на лицо! Пытаться бесконечно перекладывать вину на Беларусь уже просто абсурдно.
Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Ну не знаю, все же видите интернет, смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают.
Вероятно, польский режим уверен, что приказ Вашингтона - это панацея от любого беззакония. Но отвечать придется, и не только перед отвергнутыми беженцами, но и перед европейским сообществом. Даже терпение прагматичного Брюсселя не бесконечно.
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