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В. Путин предлагает сообща бороться с COVID-19

Тема пандемии и ее последствий в эти дни звучит и на 75-й юбилейной Генассамблее ООН. Ее в своем выступлении затронул и президент России. Он предложил всем государствам планеты противостоять COVID-19 сообща.



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