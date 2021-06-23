В. Путин: Россия не забывает об ответственности за безопасность и процветание соседних стран

Сегодня в Москве проходит конференция по международной безопасности. В форуме принимают участие министры обороны, начальники генштабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Красного Креста, Лиги арабских государств. Как отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, вскрыты неопровержимые доказательства причастности государственных структур США к попытке покушения на Президента Беларуси Александра Лукашенко. А главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике. При этом Беларусь является плацдармом для сражения западной цивилизации за богатства России. В то же время Москва никогда не забывает об ответственности за безопасность соседних стран и намерена и дальше содействовать укреплению мира и стабильности на континенте. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к гостям конференции. Российский лидер назвал урегулирование региональных конфликтов важным аспектом обеспечения глобальной безопасности. Идти на компромиссы отказываются в НАТО.