3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В. Путин: Россия не забывает об ответственности за безопасность и процветание соседних стран
Сегодня в Москве проходит конференция по международной безопасности. В форуме принимают участие министры обороны, начальники генштабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Красного Креста, Лиги арабских государств. Как отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, вскрыты неопровержимые доказательства причастности государственных структур США к попытке покушения на Президента Беларуси Александра Лукашенко. А главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике. При этом Беларусь является плацдармом для сражения западной цивилизации за богатства России. В то же время Москва никогда не забывает об ответственности за безопасность соседних стран и намерена и дальше содействовать укреплению мира и стабильности на континенте. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к гостям конференции. Российский лидер назвал урегулирование региональных конфликтов важным аспектом обеспечения глобальной безопасности. Идти на компромиссы отказываются в НАТО.
Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают.
НАТО отрабатывает переброску войск к границам Союзного государства
Далеко идущие планы НАТО отметил и Сергей Шойгу. Он заявил, что альянс отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе. В пример министр обороны России привел учения Defender Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге альянса. Шойгу также особо отметил важность государственных границ любой страны.
Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальной коалиции, разделившей мир на своих и чужих. Возрастает роль суверенных государств по обеспечению в широком смысле безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов