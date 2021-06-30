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В. Путин: Зеленский отдал Украину под внешнее управление

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможности встречи сЗеленским. По словам российского лидера, украинский президент отдал свою страну "под полное внешнее управление".

24 июня Зеленский в интервью одному из телеканалов рассказал, что в настоящее время продолжаются обсуждения возможной встречи президентов России и Украины. По его словам, основным вопросом должен стать вопрос безопасности.


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