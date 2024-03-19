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В пяти районах Минской области введен запрет на посещение лесных массивов
В пяти районах Минской области введен запрет на посещение лесных массивов. А это значит, приезжать в лес на личном авто, разжигать костер и проводить массовые мероприятия не разрешается. Из-за сухой погоды неосторожное обращение с огнем может привести к возгоранию прошлогодней листвы и крон деревьев.
За массивами в режиме 24/7 следят специалисты лесной охраны в формате пеших обходов, при помощи дронов и камер видеонаблюдения. Нарушителей ожидает штраф.
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