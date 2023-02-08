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В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой, пользователи пожаловались на неработающий функционал. Об этом пишет sb.by.

В компании уточнили, что проблема решается, но вместе с тем предупредили: в некоторых регионах пользователи могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Что стало причиной возникновения проблем, не уточняется.

Фото:pixabay.com

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