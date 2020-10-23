В то время как деятельность одних направлена на поддержание порядка и спокойствия в стране, другие делают все возможное, чтобы это разрушить.В радикальных телеграм-чатах и каналах участились призывы к расправам над правоохранителями. В качестве мишеней для нападения экстремисты из мессенджера предлагают использовать жен и детей сотрудников силовых ведомств.



